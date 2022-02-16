Громкий допинг-скандал на Олимпиаде-2022. Лыжница попалась на стероидах

Судя по результатам, запрещённые препараты украинке не помогли.

Фото: INSTAGRAM.COM/SKILADY87 INSTAGRAM.COM/SKILADY87

На зимней Олимпиаде в Пекине разгорелся новый громкий допинг-скандал. Проба лыжницы Валентины Каминской из сборной Украины дала положительный результат на анаболические стероиды. Об этом сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA). Спортсменка временно отстранена от соревнований.

Видео дня

Положительную пробу лыжница сдала 10 февраля после 10-километровой гонки с раздельным стартом. В анализах обнаружили следы анаболического стероида местеролона и два вида стимулянтов – метилкегсанамин и гептаминол. Лыжница может потребовать вскрытия пробы «Б», но пока неизвестно, будет ли она использовать это право.

В разделке Каминская заняла итоговое 79-е место. Кроме того, 34-летняя спортсменка стала 70-й в личном спринте. А во время эстафеты 4х10 км сборную Украины дисквалифицировали как круговую. И в этот момент на дистанции находилась именно Каминская.

После гонки она извинилась за своё неудачное выступление и связала его с последствиями перенесённого коронавируса. Накануне Олимпиады она действительно болела – из-за инфекции даже пропустила предолимпийский сбор в горах.

«Я надеялась, что, приехав в Олимпийскую деревню, я успею акклиматизироваться, и организм окрепнет, – цитировал Каминскую Tribuna.com. – Но этого, к сожалению, не случилось. Поэтому как на индивидуальных гонках, так и в эстафете я не смогла показать хороший результат».

Олимпиада в Пекине стала третьей в карьере Каминской. Предыдущие Игры сложились для неё чуть более удачно. В Сочи-2014 лыжница была 46-й в индивидуальном спринте, а в Пхенчхане-2018 финишировала 45-й в марафоне классикой.

При этом и в России, и Южной Корее Каминская выступала за другую сборную – Беларуси. Она родилась в Могилёве, но в июне 2018 года сменила спортивное гражданство на украинское.

В Беларуси Каминская заработала звание мастера спорта международного класса и трижды выиграла местный чемпионат – два раза в спринте и один в 30-километровом марафоне. Основная лыжная специализация Каминской – бег на короткие дистанции. Но она также активно принимала участие в марафонах. В 2018 году выиграла Мурманский марафон. Тогда в женской части соревнований именитых соперниц у неё не было. Но среди мужчин участие в забеге принимали олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в командном спринте Никита Крюков и серебряный призёр той же Олимпиады в личном спринте Александр Панжинский.

В Кубке мира Каминская дебютировала в 2012-м. Её лучшим результатом в индивидуальных гонках стала 38-я позиция на одном из этапов. Кубковых очков Валентина не набирала.

Каминская стала вторым атлетом китайской Олимпиады, у которого допинг нашли во время соревнований. Первым попался Хусейн Саве-Шемшаки из горнолыжной сборной Ирана.

В употреблении допинга перед Олимпийскими играми также подозревают российскую фигуристку Камилу Валиеву. Тем не менее Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ей выступать в турнире одиночниц. Дело Валиевой будет рассмотрено позднее. Завтра, 17 февраля, она выступит с произвольной программой. После короткой 15-летняя уроженка Казани занимает первое место.