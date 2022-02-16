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Олимпиада-2022
56 минут назад

Спортсмены из России и Украины обнялись на Олимпиаде-2022

Елена Прошина

Фристайлисты россиянин Илья Буров и украинец Александр Абраменко тепло обнялись на Олимпиаде в Пекине после того, как заняли призовые места. Об этом сообщает телеканал "Царьград".

Спортсмены из России и Украины обнялись на Играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, в соревнованиях по лыжной акробатике Буров взял бронзу, а Абраменко - серебро. После выступления эти спортсмены пожали друг другу руки и скрепили победу объятием. Золото же досталось китайскому лыжнику Гуанпу Ци.

Ранее Украинцам запретили подходить, общаться и фотографироваться с представителями российской команды. Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что спортсменам были даны рекомендации не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на Олимпийских играх, чтобы избежать провокаций. Кроме того, украинцам настоятельно рекомендовали избегать совместных фотографий с российскими спортсменами, а во время интервью использовать украинский язык.

Отмечается, что четыре года назад Абраменко уже критиковали за дружбу с Буровым. Шквал критики пронесся после того, как спортсмены сделали совместное фото на соревнованиях.

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