Большунов высказался об инциденте с Тереньтевым

«Я сел и накрылся курткой. Потом, когда оделся и взял рюкзак, ребята уже финишировали. В это время я пошел к финишу. Поэтому, если я сразу не попал в камеру, не надо из этого делать выводы. Сегодня минус 22. Если не одеться, сразу замерзаешь. После финиша я подошел к Сане. Мы поблагодарили друг друга и поздравили. Мы команда, и этим все сказано!» — сказал Большунов.