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Олимпиада-2022
1 час назад

Большунов высказался об инциденте с Тереньтевым

Елена Прошина

Двухкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в беседе со «Спорт-Экспресс» прокомментировал инцидент по окончании лыжного командного спринта на Зимних Олимпийских играх в Пекине, когда он не подошел к своему партнеру Александру Тереньтеву, чтобы поздравить с бронзой. Некоторые посчитали данный эпизод проявлением неуважения.

«Я сел и накрылся курткой. Потом, когда оделся и взял рюкзак, ребята уже финишировали. В это время я пошел к финишу. Поэтому, если я сразу не попал в камеру, не надо из этого делать выводы. Сегодня минус 22. Если не одеться, сразу замерзаешь. После финиша я подошел к Сане. Мы поблагодарили друг друга и поздравили. Мы команда, и этим все сказано!» — сказал Большунов.

Он вместе с Терентьевым стали третьими в лыжном командном спринте на ОИ-2022. Ранее Большунов также завоевал на Олимпиаде в Пекине две золотых и одну серебряную медалей. Терентьев занял третьем место в личном спринте.

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