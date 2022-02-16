Российские хоккеисты узнали соперника по полуфиналу

Сборная Швеции в четверть финале со счетом 2:0 обыграла команду Канады и вышла в полуфинал, где встретится с российскими хоккеистами. Матч состоится 18 февраля в 16:10.

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Напомним, что ранее в четвертьфинале Олимпиады в Пекине сборная России одержала победу над Данией со счетом 3:1.

Также в полуфинал ОИ-2022 вышли Финляндия и Словакия.

Финны обошли в четвертьфинале сборную Швейцарии (5:1), а словаки одержали победу над командой США (3:2).

Матч за третье место на хоккейном турнире Олимпиады в Пекине состоится 19 февраля, финал — 20 февраля.