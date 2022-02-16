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Олимпиада-2022
38 минут назад

Битва за финал Олимпиады-22: российские хоккеисты узнали соперника

Елена Прошина

Сборная Швеции в четверть финале со счетом 2:0 обыграла команду Канады и вышла в полуфинал, где встретится с российскими хоккеистами. Матч состоится 18 февраля в 16:10.

Российские хоккеисты узнали соперника по полуфиналу
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что ранее в четвертьфинале Олимпиады в Пекине сборная России одержала победу над Данией со счетом 3:1.

Также в полуфинал ОИ-2022 вышли Финляндия и Словакия.

Финны обошли в четвертьфинале сборную Швейцарии (5:1), а словаки одержали победу над командой США (3:2).

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Матч за третье место на хоккейном турнире Олимпиады в Пекине состоится 19 февраля, финал — 20 февраля.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В 2018 году в Пхенчхане она одержала победу над Германией (4:3).

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