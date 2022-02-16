Третьяк назвал сильные стороны соперника россиян на ОИ

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о сильных сторонах сборной Швеции, которая сыграет с российской командой в полуфинале олимпийского турнира в Пекине.
В четвертьфинале Россия оказалась сильнее Дании (3:1), шведы обыграли сборную Канады со счетом 2:0.
— Конечно, матч Россия — Канада имел бы запредельные рейтинги во всем хоккейном мире. Но нашим соперником по полуфиналу стали шведы. Это очень сильная команда, сборную России ждет тяжелый и ответственный матч. Мы хорошо знаем хоккейный стиль Швеции, постоянно играем с ними на этапах Евротура, а многие лидеры олимпийского состава «Тре крунур» выступают в КХЛ.
У скандинавов очень обученная, дисциплинированная команда, которая умеет строго играть в обороне и креативно атаковать. Мне очевидно, что для успеха в полуфинале нужно обязательно навязать сопернику высокие скорости, потому что при среднем темпе шведы ошибок почти не делают. А еще потребуется идеальная дисциплина с минимумом удалений. И подключения защитников в атаку, поскольку Швеция очень плотно закрывает пространство перед своими воротами, — сказал Третьяк журналистам.
Встреча между сборными России и Швеции состоится в пятницу, 18 февраля, и начнется в 16:10 по московскому времени.