Третьяк назвал сильные стороны соперника россиян на ОИ

— Конечно, матч Россия — Канада имел бы запредельные рейтинги во всем хоккейном мире. Но нашим соперником по полуфиналу стали шведы. Это очень сильная команда, сборную России ждет тяжелый и ответственный матч. Мы хорошо знаем хоккейный стиль Швеции, постоянно играем с ними на этапах Евротура, а многие лидеры олимпийского состава «Тре крунур» выступают в КХЛ.

У скандинавов очень обученная, дисциплинированная команда, которая умеет строго играть в обороне и креативно атаковать. Мне очевидно, что для успеха в полуфинале нужно обязательно навязать сопернику высокие скорости, потому что при среднем темпе шведы ошибок почти не делают. А еще потребуется идеальная дисциплина с минимумом удалений. И подключения защитников в атаку, поскольку Швеция очень плотно закрывает пространство перед своими воротами, — сказал Третьяк журналистам.