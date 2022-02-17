Плющенко заявил о победе Щербаковой в короткой программе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил выступление российской фигуристки Анны Щербаковой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Пусть в турнире одиночниц Валиева и занимает сейчас первое место, для меня победительница короткой программы — Щербакова. Мне очень понравилось, как она каталась. Легко, свободно, воздушно», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Он также отметил стальной характер Щербаковой, её умение собраться в нужный момент. Он добавил, что встревожился, когда узнал о смене коньков. За три дня до короткой программы Щербакова поменяла инвентарь из-за поломки ботинка.