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Олимпиада-2022
1 час назад

Плющенко: для меня победительница короткой программы — Щербакова

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил выступление российской фигуристки Анны Щербаковой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Плющенко заявил о победе Щербаковой в короткой программе
Фото: Nikolay Muratkin/Anadolu Agency Gettyimages.ruNikolay Muratkin/Anadolu Agency Gettyimages.ru

«Пусть в турнире одиночниц Валиева и занимает сейчас первое место, для меня победительница короткой программы — Щербакова. Мне очень понравилось, как она каталась. Легко, свободно, воздушно», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Он также отметил стальной характер Щербаковой, её умение собраться в нужный момент. Он добавил, что встревожился, когда узнал о смене коньков. За три дня до короткой программы Щербакова поменяла инвентарь из-за поломки ботинка.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) — вторая, а Каори Сакамото занимает третью позицию (79,84). Александра Трусова — четвёртая (74,60).

Плющенко заявил, что Трусова получила баснословную оценку при падении с тройного акселя.
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