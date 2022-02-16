«Соперники вели себя как дураки»: Большунов упустил золото

Российские спортсмены завоевали бронзовые медали в женской и мужской командных спринтерских гонках на Олимпиаде в Пекине. Призерами Игр стали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Александр Терентьев и Александр Большунов, который в случае победы получил бы звание трехкратного олимпийского чемпиона. В беседе с «Газетой.Ru» бронзовый призер Игр-2010 и чемпион мира Алексей Петухов отметил, что все они должны были бороться за золотые медали, а глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе посетовала на поведение соперников.

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Чудо-финиш немки и полный комплект Непряевой

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Наталья Непряева на пекинской Олимпиаде уже вписала свое имя в историю. Она начала с серебряной медали в скиатлоне, а затем стала чемпионкой Игр в эстафете. В свою очередь, Ступак в скиатлоне осталась лишь 24-й, на что отреагировала эмоционально и заявила о намерении завершить карьеру, но быстро остыла, пришла в себя и стала частью команды, выигравшей эстафету. Теперь девушки настраивались на то, чтобы побороться за золото, — и были очень близки к этому.

Полуфинальный забег россиянки уверенно выиграли. Финал открывала Ступак, а Непряева выступала второй — следовательно, ей предстояло финишировать. По ходу всей гонки россиянки держались в группе лидеров, и на последнем круге Непряева несколько раз выходила вперед, но все же ей не хватило сил, чтобы удержать первое место. До последнего она боролась со шведкой Йонной Сундлинг, а в итоге на финишной прямой невероятным рывком их обеих обошла немка Виктория Карль. Она принесла своей команде золото, а Швеция завоевала серебряную медаль.

Наталья Непряева после гонки призналась, что рассчитывала на большее. Она не отрицала, что забег оказался для нее очень сложным.

«Гонка была тяжелая. Мы настраивались на медали, но хотелось выиграть награду более высокого достоинства», — констатировала Непряева в эфире телеканала «Россия 1».

Тем не менее на этих Играх лыжница собрала уже полный комплект: к серебру и золоту добавилась бронзовая медаль. У Ступак же это вторая награда на пекинской Олимпиаде после победы в эстафете. Спортсменка сообщила, что надеялась на второе золото.

«Конечно, хотелось уехать из Пекина двукратной олимпийской чемпионкой, но бронза — тоже хорошо. После двух четвертых мест на чемпионатах мира нам с Наташей грех жаловаться. Мы с медалью!



Перед гонкой было ощущение, что возможны сюрпризы. Его преподнесли немки. Я, кстати, только на награждении узнала, что они выиграли. Молодцы, мы за них всегда радуемся. Олимпиада для меня закончена. Я счастлива!» — цитирует Ступак пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Девочки сделали свой максимум»

Бронзовый призер Олимпиады — 2010 в командном спринте Алексей Петухов поздравил лыжниц с бронзой. Он констатировал, что девушки могли бороться за золото, но все равно сделали все, что было в их силах.

«Поздравляю девочек с бронзовой медалью. Оба наших состава — что мужской, что женский, — были готовы бороться за золото. Но было видно, что соперники находятся в лучших спринтерских кондициях.



Девочки сделали максимум на сегодняшний день, поздравляю их. Немки находятся в очень хорошей форме, а для россиянок любая медаль Олимпийских игр — это достижение», — заявил Петухов «Газете.Ru».

Для Непряевой эта медаль стала уже четвертой олимпийской наградой и третьей — в Пекине. Ступак также стала четырехкратным призером Олимпиад: в ее активе, помимо сегодняшней медали, две бронзы Пхенчхана-2018 и пекинское золото за эстафету.

Падение Терентьева и недосягаемый норвежец

Для мужской российской команды полуфинал сложился гораздо более драматично.

Большунов и Терентьев начали среди лидеров, но Терентьев на своем втором круге упал на повороте и потерял драгоценное время, передав эстафету партнеру с отставанием от лидера в 6,4 секунды.

Большунов, казалось, сумел наверстать упущенное, но Терентьев, поставленный в этот спринт финишером, в итоге принес России пятое полуфинальное место — а для квалификации в финал необходимо было попасть в топ-4. Однако здесь фортуна оказалась на нашей стороне: российская команда пробилась в решающую гонку в статусе лаки-лузера, показав лучшее время среди всех, кто не квалифицировался напрямую.

Финальная гонка проходила в упорной борьбе, но ближе к концу обособилась тройка лидеров — Россия, Норвегия и Финляндия. На заключительном круге Терентьеву выпало сражаться с опытнейшими Йоханнесом Клебо и Йони Мяки. Норвежец не форсировал борьбу, но незадолго до финиша вырвался вперед и на заключительной прямой оставил соперников в нескольких секундах позади. Терентьеву осталось попытаться отобрать серебро у Мяки, но в этом он не преуспел. Таким образом, он взял свою вторую олимпийскую бронзу после личного спринта.

Для Большунова это уже невероятная восьмая олимпийская награда, при этом в Пекине он успел до этого дважды стать чемпионом Игр — в скиатлоне и в эстафете.

Журналисты, кстати, обратили внимание на то, что после финиша Большунов не подошел к напарнику. Но раздуть из этого скандал не успели: вскоре Сан Саныч опубликовал в Instagram фото с Терентьевым, которое подписал: «Сегодня только третьи».

«Большунов не поздравил Терентьева на финише? Я не знаю, в чем здесь история. Нигде в правилах это не прописано. Никто же не знает, почему он не подошел. Может быть, он был недоволен собой или Терентьевым. Сейчас поговорим и узнаем.



Мы знаем максимализм Большунова, наверное, он хотел победить. Но нужно радоваться и этой бронзовой медали. Она выстраданная и заслуженная», — сказал «Чемпионату» тренер российской команды Юрий Бородавко.

«Клебо на финише не оставил шансов никому»

Алексей Петухов, говоря об итогах мужской гонки, заметил, что и два Александра также имели все шансы на золото. Однако по факту им оказалось крайне тяжело бороться с норвежцами — в первую очередь, с Клебо. Кроме того, по мнению Петухова, на финише Терентьев мог сработать лучше с тактической точки зрения.

«Ребята — большие молодцы, боролись до конца. Три команды ушли в отрыв, и вся разборка должна была проходить на финише.



Но Клебо сэкономил на первом подъеме и шансов на финишной прямой не оставлял никому.



А Саша Терентьев боролся с финским спортсменом, и чтобы сражаться за серебро, нужно было уходить на соседнюю лыжню и стараться в поворот войти первым. Потому что финишная прямая не очень длинная, и обыграть финна со спины было невозможно, тем более что он выбрал передвижение между лыжней, а Саша — по лыжне. В любом случае, это достижение, для Александра это вторая бронзовая медаль», — заключил Петухов.

«Соперники вели себя как дураки»

Итоги забегов подвела президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она заметила, что повода расстраиваться нет.

«Огорчаться сегодня точно нет повода. У нас две медали. По поводу шансов на золото у ребят? О них можно было бы поговорить, если бы Большунов и Терентьев бежали в первом полуфинале.



Мало того, что на восстановление у них было всего 20 минут, так еще и соперники вели себя, извините, как дураки. Молотили изо всех сил, дергали, привезли первому забегу 18 секунд. А толку?



Все наелись раньше времени и на финал сил не хватило. Вообще, к концу Олимпиады те, кто здесь много бегал, подсаживаются физически. Наташа с Юлей вот тоже устали. И шведки уже не такие красавицы, как обычно. А вот [Эрик] Вальнес пропустил несколько гонок и сегодня показал себя во всей красе», — резюмировала Вяльбе.