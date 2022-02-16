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Олимпиада-2022
1 час назад

Шведский вратарь предрек «крутую битву» с Россией

Елена Прошина

Вратарь сборной Швеции по хоккею Ларс Юханссон предрек «крутую битву» с Россией в полуфинале Зимних Олимпийских игр в Пекине. По мнению голкипера, у РФ сильная команда, хорошо сочетающая в себе мастерство и упорную работу. Слова Юханссона приводит «Матч ТВ».

Шведский вратарь предрек «крутую битву» с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нас ждет крутая битва. Мы знаем, что у России сильная сборная. Хорошее сочетание мастерства и упорной работы. У вас есть хороший баланс атаки и защиты. Много топовых хоккеистов, поэтому я жду, что будет тяжелый матч. Мы денек отдохнем и будем готовы к полуфиналу», — сказал вратарь сборной Швеции.

Также Юханссон поделился мнением о своем преемнике в ЦСКА Иване Федотове. Особенно шведскому голкиперу понравился невозмутимый стиль вратаря сборной России.

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Напомним, что полуфинальный матч ОИ-2022 между командами РФ и Швеции пройдет 18 февраля в 16:10.

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