Шведский вратарь предрек «крутую битву» с Россией

Вратарь сборной Швеции по хоккею Ларс Юханссон предрек «крутую битву» с Россией в полуфинале Зимних Олимпийских игр в Пекине. По мнению голкипера, у РФ сильная команда, хорошо сочетающая в себе мастерство и упорную работу. Слова Юханссона приводит «Матч ТВ».
«Нас ждет крутая битва. Мы знаем, что у России сильная сборная. Хорошее сочетание мастерства и упорной работы. У вас есть хороший баланс атаки и защиты. Много топовых хоккеистов, поэтому я жду, что будет тяжелый матч. Мы денек отдохнем и будем готовы к полуфиналу», — сказал вратарь сборной Швеции.
Также Юханссон поделился мнением о своем преемнике в ЦСКА Иване Федотове. Особенно шведскому голкиперу понравился невозмутимый стиль вратаря сборной России.
Напомним, что полуфинальный матч ОИ-2022 между командами РФ и Швеции пройдет 18 февраля в 16:10.