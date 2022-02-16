Шведский вратарь предрек «крутую битву» с Россией

«Нас ждет крутая битва. Мы знаем, что у России сильная сборная. Хорошее сочетание мастерства и упорной работы. У вас есть хороший баланс атаки и защиты. Много топовых хоккеистов, поэтому я жду, что будет тяжелый матч. Мы денек отдохнем и будем готовы к полуфиналу», — сказал вратарь сборной Швеции.