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Олимпиада-2022
1 час назад

Американский журналист: каждый раз, когда Россию называют ОКР, это звучит нелепо

Газета.Ru

Журналист издания The Athletic Марк Лазерус прокомментировал то, что олимпийская сборная России на Играх в Пекине выступает под нейтральным флагом, а для обозначения российских спортсменов используется аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee).

Американский журналист назвал «фарсом» аббревиатуру ROC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Каждый раз, когда комментатор говорит "Олимпийский комитет России", это звучит нелепо. Это все какой-то фарс", - написал Лазерус в Twitter.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее американский журналист Стив Фаттерман оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на пекинской Олимпиаде.

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