Американский судья призвал отдать победу в короткой программе Щербаковой

Американский судья Джо Инман заявил, что российской фигуристке Камиле Валиевой якобы завысили оценки за исполнение короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. По мнению Инмана, спортсменка невыразительно исполнила один из основных элементов своего выступления.

«Камиле завысили оценку. Из-за тройного акселя. На мой взгляд, она отклонилась от своей выразительности», — заявил Инман в интервью американскому изданию USA Today.

Представитель судейского корпуса США добавил, что Валиева в целом превосходно откатала свою программу. Однако, по его мнению, в ее движениях не было прежнего «порыва», а выступление выглядело «осторожно». Поэтому по итогам короткой программы он поставил бы на первые места другую россиянку Анну Щербакову и японку Каори Сакамото.