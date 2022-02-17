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Олимпиада-2022
1 час назад

Американский судья заявил о завышении баллов Валиевой

Ura.Ru

Американский судья Джо Инман заявил, что российской фигуристке Камиле Валиевой якобы завысили оценки за исполнение короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. По мнению Инмана, спортсменка невыразительно исполнила один из основных элементов своего выступления.

Американский судья призвал отдать победу в короткой программе Щербаковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Камиле завысили оценку. Из-за тройного акселя. На мой взгляд, она отклонилась от своей выразительности», — заявил Инман в интервью американскому изданию USA Today.

Представитель судейского корпуса США добавил, что Валиева в целом превосходно откатала свою программу. Однако, по его мнению, в ее движениях не было прежнего «порыва», а выступление выглядело «осторожно». Поэтому по итогам короткой программы он поставил бы на первые места другую россиянку Анну Щербакову и японку Каори Сакамото.

Медали в женском фигурном катании будут распределены 17 февраля по итогам произвольной программы. В настоящее время в общем зачете Валиева занимает первое место, набрав по итогам короткой программы 82,1 балла.
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