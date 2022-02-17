В МОК резко ответили на вопрос об отношениях между Россией и Украиной

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прямолинейно ответил на вопрос немецкого журналиста издания Deutsche Welle о возможной войне между Россией и Украиной.
«Давайте не политизировать Олимпиаду», — приводит слова Адамса «Чемпионат».
Ранее Министерство спорта Украины призвало своих спортсменов максимально дистанцироваться от российских участников и не фотографироваться со спортсменами из России. Кроме того, ведомство дало указание не говорить по-русски.
Олимпийские игры проходят в Пекине. В настоящий момент у российской сборной 24 медали, она занимает 9 место в общем зачете. На первом месте Норвегия, на втором - Германия, на третьем – США. Олимпиада завершатся 20 февраля.