В МОК резко ответили на вопрос об отношениях между Россией и Украиной

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прямолинейно ответил на вопрос немецкого журналиста издания Deutsche Welle о возможной войне между Россией и Украиной.

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«Давайте не политизировать Олимпиаду», — приводит слова Адамса «Чемпионат».

Ранее Министерство спорта Украины призвало своих спортсменов максимально дистанцироваться от российских участников и не фотографироваться со спортсменами из России. Кроме того, ведомство дало указание не говорить по-русски.