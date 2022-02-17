Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде перенесли

Женский биатлонный масс-старт на Олимпийских играх в Пекине был перенесен на день раньше из-за плохих погодных условий. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Изначально соревнования должны были начаться в 12:00 мск 19 февраля. Однако из-за ухудшения погодных условий их было решено перенести на день раньше. Гонка начнется в 10:00 мск 18 февраля. Сборную Россию в ней представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич.
Перенос соревнований обусловлен прогнозируемым усилением ветра и морозом ниже -15 °C, уточнили в пресс-службе IBU.
При этом мужской масс-старт состоится по расписанию — 18 февраля в 12:00 мск.
Накануне российские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В заезде приняли участие Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Золото завоевала сборная Швеции с результатом 1 час 5 минут 44,6 секунды — россиянки отстали на 24,7 секунды. Бронза досталась немецкой команде (+34,6 секунды).