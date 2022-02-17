У ВАДА возникли вопросы к РУСАДА из-за ситуации с Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает, что решение независимого дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять с Камилы Валиевой временное отстранение от участия в Олимпиаде негативно отражается на борьбе с допингом в России. Об этом сообщает ТАСС.
«Случай с Валиевой негативным образом отражается на борьбе с допингом в России. У ВАДА есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело», — говорится в сообщении пресс-службы агентства.
Ранее Валиева была отстранена от участия в Олимпиаде из-за положительной допинг-пробы. Однако позднее Спортивный арбитражный суд допустил спортсменку до личных соревнований, сняв ограничения.
В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отменить церемонию награждения фигуристов командного турнира. Кроме того, МОК заявил, что если Валиева станет призером личных соревнований, то награждение так же отменят.
После короткой программы Камила Валиева занимает 1 место, она набрала 82,16 балла.