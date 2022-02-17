У ВАДА возникли вопросы к РУСАДА из-за ситуации с Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает, что решение независимого дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять с Камилы Валиевой временное отстранение от участия в Олимпиаде негативно отражается на борьбе с допингом в России. Об этом сообщает ТАСС.

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«Случай с Валиевой негативным образом отражается на борьбе с допингом в России. У ВАДА есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело», — говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Ранее Валиева была отстранена от участия в Олимпиаде из-за положительной допинг-пробы. Однако позднее Спортивный арбитражный суд допустил спортсменку до личных соревнований, сняв ограничения.

В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отменить церемонию награждения фигуристов командного турнира. Кроме того, МОК заявил, что если Валиева станет призером личных соревнований, то награждение так же отменят.