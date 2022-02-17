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Олимпиада-2022
1 час назад

Россиянка выиграла серебро Олимпиады в день похорон отца

Алиса Селезнёва

Российская биатлонистка Ирина Казакевич выступала на эстафете на Олимпийских играх в Пекине в день похорон своего отца. Об этом рассказала «Матч ТВ» мама спортсменки Ольга Казакевич.

Россиянка завоевала серебро Олимпиады в день похорон отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне российские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В заезде приняли участие Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Золото завоевала сборная Швеции, на третьем месте - немецкая команда.

По словам Ольги Казакевич, она очень счастлива, что ее дочь стала серебряным призером Олимпиады.

«Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», - пояснила мама биатлонистки.

Ирина Казакевич должна также принять участие в женском биатлонном масс-старте. Изначально соревнования должны были начаться в 12:00 мск 19 февраля. Однако из-за ухудшения погодных условий их было решено перенести на день раньше. Олимпийская гонка начнется в 10:00 мск 18 февраля.

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