Россиянка завоевала серебро Олимпиады в день похорон отца

Российская биатлонистка Ирина Казакевич выступала на эстафете на Олимпийских играх в Пекине в день похорон своего отца. Об этом рассказала «Матч ТВ» мама спортсменки Ольга Казакевич.

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Накануне российские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В заезде приняли участие Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Золото завоевала сборная Швеции, на третьем месте - немецкая команда.

По словам Ольги Казакевич, она очень счастлива, что ее дочь стала серебряным призером Олимпиады.

«Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», - пояснила мама биатлонистки.