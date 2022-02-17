Международный союз конькобежцев (ISU) будет считать предварительным мировой рекорд у фигуристок на Олимпийских играх — 2022, если его установит россиянка Камила Валиева. Об этом сообщает ТАСС.

«В случае мирового рекорда Валиевой, ее достижение будет считаться предварительным», — сказал источник агентства.

Напомним, ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что результаты турнира фигуристок на Играх не будут являться официальными, если в тройку призеров попадет Камила Валиева. В данном случае результаты будут предварительными до окончания расследования и будут приняты под «звездочкой».

То же самое относится и к результату национальной сборной в командном турнире, где Валиева принимала участие.

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск 15-летней фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

После этого МОК заявил, что при попадании Валиевой в призеры личного турнира, награждение фигуристок будет перенесено, пока не будет завершено разбирательство в отношении россиянки.