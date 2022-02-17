Андронов пропустил тренировку сборной России

Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов пропускает ледовую тренировку перед полуфиналом с командой Швеции на Олимпийских играх в Пекине.

Фото: Gettyimages.ru Gettyimages.ru

По информации «Матч ТВ», 32-летний Андронов получил возможность тренироваться в зале. Заявления о его травме из сборной России еще не было.

Хоккеист провел все четыре матча в составе национальной команды на Олимпиаде-2022, набрав 1 (0+1) очко и исполняя роль центрфорварда четвертого звена.