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Олимпиада-2022
1 час назад

Хоккеист Андронов пропускает тренировку сборной России перед полуфиналом со Швецией на ОИ

Матч ТВ

Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов пропускает ледовую тренировку перед полуфиналом с командой Швеции на Олимпийских играх в Пекине.

Андронов пропустил тренировку сборной России
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

По информации «Матч ТВ», 32-летний Андронов получил возможность тренироваться в зале. Заявления о его травме из сборной России еще не было.

Хоккеист провел все четыре матча в составе национальной команды на Олимпиаде-2022, набрав 1 (0+1) очко и исполняя роль центрфорварда четвертого звена.

Андронов — олимпийский чемпион Пхенчхана-2018, а также рекордсмен ЦСКА за всю историю по количеству матчей (537).

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