Андронов пропустил тренировку сборной России

Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов пропускает ледовую тренировку перед полуфиналом с командой Швеции на Олимпийских играх в Пекине.
По информации «Матч ТВ», 32-летний Андронов получил возможность тренироваться в зале. Заявления о его травме из сборной России еще не было.
Хоккеист провел все четыре матча в составе национальной команды на Олимпиаде-2022, набрав 1 (0+1) очко и исполняя роль центрфорварда четвертого звена.
Андронов — олимпийский чемпион Пхенчхана-2018, а также рекордсмен ЦСКА за всю историю по количеству матчей (537).