ОКР направил в МОК просьбу по награждению фигуристов

Олимпийский комитет России направил письмо в Международный олимпийский комитет с просьбой провести церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире телеканала "Россия 24".

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По его словам, церемония касается не только российских спортсменов, но и фигуристов из других стран.

"Пока вина и обстоятельства дела не установлены, церемонию надо провести", – подчеркнул Матыцин.