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Олимпиада-2022
34 минуты назад

ОКР направил письмо в МОК с просьбой провести церемонию награждения фигуристов на ОИ

Москва24иещё 6

Олимпийский комитет России направил письмо в Международный олимпийский комитет с просьбой провести церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин в эфире телеканала "Россия 24".

ОКР направил в МОК просьбу по награждению фигуристов
Фото: ТАССТАСС

По его словам, церемония касается не только российских спортсменов, но и фигуристов из других стран.

"Пока вина и обстоятельства дела не установлены, церемонию надо провести", – подчеркнул Матыцин.

Мировой рекорд Валиевой сочтут предварительным

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Позднее стало известно, что речь идет о 15-летней Камиле Валиевой.

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