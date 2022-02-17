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Олимпиада-2022
2 часа назад

Стала известна произвольная программа Валиевой

Алиса Селезнёва

Российская фигуристка Камила Валиева заявила три прыжка в четыре оборота, два из которых в составе каскада, в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Об этом пишет ТАСС.

Стала известна произвольная программа Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Валиева занимает первое место в женском личном турнире после короткой программы — фигуристка набрала 82,16 балла. Второй идет россиянка Анна Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). На четвертом месте также российская спортсменка – Александра Трусова (74,60).

Согласно протоколу соревнований, который привело издание, Валиева заявила в произвольной программе четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова.

В заявке Анны Щербаковой указаны каскад из четверного флипа и тройного тулупа, четверной флип. При этом Александра Трусова заявила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом.

Сегодня стало известно, что Камила Валиева упала на тренировке с четверного тулупа при исполнении каскада. Перед этим спортсменка успешно исполнила четверной сальхов и тройной аксель.

Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля.

Ранее Валиева была отстранена от участия в Олимпиаде из-за положительной допинг-пробы, взятой у нее 25 декабря 2021 года. Спортивный арбитражный суд допустил спортсменку до личных соревнований. Однако в Международном олимпийском комитете заявили, что результаты одиночного женского турнира будут считаться предварительными из-за расследования по делу Валиевой.

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