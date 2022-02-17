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Олимпиада-2022
1 час назад

Тренер финнов назвал главное преимущество российских хоккеистов

Елена Прошина

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен оценил игру своей команды перед полуфинальным матчем со Словакией на Олимпийских играх в Пекине. Как сообщает РИА Новости, он хочет, чтобы финны играли также надежно, как российские хоккеисты.

Тренер финнов назвал главное преимущество российских хоккеистов
Фото: ReutersReuters

«На этих Играх мы довольно много забиваем. У нас всегда есть желание забить, однако не всегда это удается. Многое зависит от состава, и в этот раз нам удалось собрать всех лучших играющих в Европе хоккеистов. Конечно, важно для нас и надежно играть в защите. Как сборная России, которой очень сложно забить даже один-два гола», — сказал Ялонен.

Напомним, что полуфинальная игра турнира состоится 18 февраля в 7:10 по мск. Вторая встреча полуфинала Россия — Швеция пройдет в тот же день — начало в 16:10 по мск.

Сейчас сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году национальная команда одержала победу над Германией со счетом 4:3 после овертаймов.

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