Тренер финнов назвал главное преимущество российских хоккеистов

«На этих Играх мы довольно много забиваем. У нас всегда есть желание забить, однако не всегда это удается. Многое зависит от состава, и в этот раз нам удалось собрать всех лучших играющих в Европе хоккеистов. Конечно, важно для нас и надежно играть в защите. Как сборная России, которой очень сложно забить даже один-два гола», — сказал Ялонен.