Тренер финнов назвал главное преимущество российских хоккеистов

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен оценил игру своей команды перед полуфинальным матчем со Словакией на Олимпийских играх в Пекине. Как сообщает РИА Новости, он хочет, чтобы финны играли также надежно, как российские хоккеисты.
«На этих Играх мы довольно много забиваем. У нас всегда есть желание забить, однако не всегда это удается. Многое зависит от состава, и в этот раз нам удалось собрать всех лучших играющих в Европе хоккеистов. Конечно, важно для нас и надежно играть в защите. Как сборная России, которой очень сложно забить даже один-два гола», — сказал Ялонен.
Напомним, что полуфинальная игра турнира состоится 18 февраля в 7:10 по мск. Вторая встреча полуфинала Россия — Швеция пройдет в тот же день — начало в 16:10 по мск.
Сейчас сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году национальная команда одержала победу над Германией со счетом 4:3 после овертаймов.