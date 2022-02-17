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Олимпиада-2022
1 час назад

Японка Такаги выиграла золото Игр-2022 на дистанции 1000 метров, Голикова — 4-я

Матч ТВ

Японская конькобежка Михо Такаги завоевала золото Олимпийских игр-2022 в Пекине на дистанции 1000 метров.

Голикова стала четвертой на дистанции 1000 метров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такаги показала результат 1 минута 13,19 секунд и обновила олимпийский рекорд, с 2018 года принадлежавший Йорин тер Морс.

Второе место заняла нидерландка Ютта Лердам (+0,64), тройку лучших замкнула американка Бриттани Боуи (+1,42).

Россиянка Ангелина Голикова стала четвертой, Дарья Качанова — девятой, Ольга Фаткулина — 13-й.

Олимпийские игры. Пекин (Китай)Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

1. Михо Такаги (Япония) — 1.13,192. Ютта Лердам (Нидерланды) — +0,643. Бриттани Боуи (США) — +1,424. Ангелина Голикова — +1,529. Дарья Качанова — +2,4513. Ольга Фаткулина (все — Россия) — +2,68

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