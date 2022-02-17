Голикова стала четвертой на дистанции 1000 метров

Японская конькобежка Михо Такаги завоевала золото Олимпийских игр-2022 в Пекине на дистанции 1000 метров.

Такаги показала результат 1 минута 13,19 секунд и обновила олимпийский рекорд, с 2018 года принадлежавший Йорин тер Морс.