Голикова стала четвертой на дистанции 1000 метров

Японская конькобежка Михо Такаги завоевала золото Олимпийских игр-2022 в Пекине на дистанции 1000 метров.
Такаги показала результат 1 минута 13,19 секунд и обновила олимпийский рекорд, с 2018 года принадлежавший Йорин тер Морс.
Второе место заняла нидерландка Ютта Лердам (+0,64), тройку лучших замкнула американка Бриттани Боуи (+1,42).
Россиянка Ангелина Голикова стала четвертой, Дарья Качанова — девятой, Ольга Фаткулина — 13-й.
Олимпийские игры. Пекин (Китай)Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
1. Михо Такаги (Япония) — 1.13,192. Ютта Лердам (Нидерланды) — +0,643. Бриттани Боуи (США) — +1,424. Ангелина Голикова — +1,529. Дарья Качанова — +2,4513. Ольга Фаткулина (все — Россия) — +2,68