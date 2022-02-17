«Не смогла принести стране медаль ОИ»

Российская конькобежка Ольга Фаткулина заявила «Матч ТВ», что на Олимпийских играх-2022 в Пекине не смогла реализовать свои мечты, но подчеркнула для себя важность опыта взаимодействия с окружающими людьми.

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Фаткулина заняла десятое место на дистанции 500 метров и 13-е — на 1000 метрах.

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— Хочется домой, мы здесь больше 20 дней. А забыть эту Олимпиаду не хочется. Я, наоборот, счастлива, что подготовка в восемь лет закончена. Это была долгожданная Олимпиада. И по закону подлости — когда ты что-то сильно ждешь и готовишься, все идет наперекосяк. Вот и сейчас именно так и случилось. От коронавируса никто не застрахован.

После 500 метров сделала все выводы, в интервью вам показала эмоции. На этом моя слабость закончилась, я все проанализировала и приняла, и сразу стала счастливой. Это жизнь. Главное — здоровье. Да, я не смогла принести нашей стране медаль, не смогла осуществить свои мечты. Но важное — те люди, которые меня окружают. У меня изменились ценности, спорт спортом… А здесь я провела кайфовое время. С кем-то из команды стала ближе, в ком-то открыла другие черты характера. Этот опыт для меня важен. Все у меня здорово, — сказала Фаткулина.

— Будете ли замахиваться на Олимпийские игр-2026?

— Ближайшее будущее — чемпионат мира и финал Кубка мира. Вот такой план. По приезде домой в первую очередь хочу обследоваться и понять, как организм восстанавливается. А потом, скорее всего, поеду дальше. Хочется еще насладиться конькобежной жизнью, этой тусовкой. Следующее четырехлетие начнется по-другому, с другими эмоциями. Этот год был эмоционально тяжелым. А в новом четырехлетии будет все по-новому.

— Какое у вас главное желания после возвращения домой?

— Сильно люблю завтраки. Люблю готовить блины, вафли по-венски. Хочется проснуться с утра и приготовить себе что-то, не ограничивая себя. После того, как заболела COVID-19, почувствовала, что очень хочу на море. Это спасение. Но по понятным причинам я не могла себе это позволить. Так что сейчас мне хочется солнце и море. А так с удовольствием покушала бы блинчиков.