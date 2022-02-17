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Олимпиада-2022
1 час назад

Провалившая допинг-тест на Олимпиаде украинка завершила карьеру

Елена Прошина

Украинская лыжница Валентина Каминская, сдавшая положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пекине, объявила о завершении карьеры. Как сообщает РИА Новости, спортсменка подчеркнула, что для нее результаты допинг-пробы стали «настоящей катастрофой».

"Настоящая катастрофа": украинская лыжница о допинг-скандале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Просто не верю. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх — настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли», — заявила она.

Каминская отметила, что никогда намеренно не принимала запрещенные вещества, найденные в ее допинг-пробе на Олимпиаде, но не будет обжаловать решение антидопинговых органов.

«Поэтому мне остается только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышку" за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как», — заключила украинская спортсменка.

Напомним, что на ОИ-2022 Каминская заняла 70-е место в спринте, 79-е в гонке с раздельным стартом и 18-й в составе эстафетной команды.

В среду, 16 февраля, Международное агентство тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении Каминской из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. В пробе, которую спортсменка сдала 10 февраля, были обнаружены местеролон и гептаминол.

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