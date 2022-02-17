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Олимпиада-2022
1 час назад

Программу Трусовой на Олимпиаде признали самой сложной в истории

Мария Иванова

Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить на Олимпиаде в Пекине самую сложную произвольную программу в истории Игр, сообщает РБК. В заявке Трусовой пять четвертых прыжков.

В заявку входят четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом.

Лидер соревнований Камила Валиева планирует исполнить три четверных прыжка, еще одна российская фигуристка Анна Щербакова - два.

Трусова назвала свою цель на Олимпиаде-2022 в Пекине

После демонстрации короткой программы 15 февраля Валиева лидирует в одиночном турнире ОИ, набрав 82,16 балла. Второе место у другой россиянки - Анны Щербаковой (80,20). Третьей идет японка Каори Сакамото (в ее произвольной программе не будет ни одного четверного прыжка). Трусова заняла четвертое место по итогам короткой программы.

Медали фигуристок-одиночниц будут разыграны 17 февраля.

МОК сообщал, что не станет сразу награждать фигуристок, если Валиева попадет на пьедестал, из-за скандала вокруг ее допинг-пробы. Награждение пройдет после завершения расследования, до этого момента результаты турнира будут считаться предварительными.

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