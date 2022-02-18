Без медали Камила избежит продолжения травли со стороны зарубежных экспертов. И в спокойной обстановке подготовится к следующим Играм.

Драматичная история Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине никого не оставила равнодушным. Не выдержав давления из-за допингового скандала, фигуристка допустила ряд грубых ошибок в произвольной программе, лишившись медали. Тем не менее ставить крест на карьере 15-летней ученицы Этери Тутберидзе ещё рано.

Как бы парадоксально это ни звучало, но отсутствие медали благоприятно скажется на психологическом состоянии Камилы в дальнейшем. Избежав пересудов о том, что она — чемпионка со звёздочкой, спортсменка сможет спокойно отдохнуть и прийти в себя после большого потрясения.

Когда же Валиева окончательно очистит своё имя, она вернётся более сильной и уверенной в себе, и тогда у её соперниц не будет ни шанса.

Допинговый скандал ударил по Валиевой, но не убил

Олимпийские игры в Пекине должны были стать венцом карьеры 15-летней Камилы Валиевой. Фигуристка приехала в Китай качестве основного фаворита, продемонстрировав на предыдущих стартах феноменальную физическую и психологическую подготовку. Вопрос о лидерстве ученицы Этери Тутберидзе не стоял до тех пор, пока не разгорелся скандал с положительной допинг-пробой. Спортсменку обвинили в применении запрещённого вещества триметазидина, что повлекло за собой длительное судебное разбирательство. Неудивительно, что в условиях жесточайшего прессинга со стороны зарубежной прессы Камила не выдержала и в произвольной программе посыпалась после первой же ошибки.

От блестящего «Болеро», восхитившего болельщиков год назад, практически ничего не осталось. Но страшнее всего была реакция самой Камилы: после того, как фигуристка поняла, что лишилась шансов на олимпийскую медаль, на ней не было лица — невероятная усталость, копившаяся последние несколько дней, наконец дала о себе знать и нашла выход через слёзы. Наблюдать за Валиевой в этот момент было очень тяжело. Эмоции зашкаливали и у наших, и у иностранных экспертов.

«Нам, всем взрослым, совершенно очевидно, через что прошёл этот ребёнок. Представьте стресс от пережитого: бессонные ночи, нервы, вокруг журналисты и статьи. Что творится внутри ребёнка — знает только она сама. Но ей всего 15 лет — вся жизнь впереди. Сейчас всё зависит от мудрости родителей и тренеров. Важно правильно всё сделать.

Не только Россия, но и весь мир будут следить за Камилой: желать удачи, успехов, терпения и преодоления себя. Этот ад не закончился — всё только начинается. Камиле желаю прекрасной карьеры. Надеюсь, у неё всё будет хорошо. Она — очень сильная», — поддержала спортсменку Татьяна Навка.

Звёздочка рядом с именем Валиевой наконец исчезнет

Как ни странно, олимпийская чемпионка была права, отмечая, что история Валиевой ещё не закончена. Провал фигуристки на Играх сделает её ещё сильнее, чем прежде. Со спортивной точки зрения, Камила потеряла важную награду, но вместе с тем она избежала пограничных ситуаций, когда бы спортсменку по инерции заклеймили чемпионкой со звёздочкой. Неуместные шутки про дедушку и допинг, страх того, что заслуженную медаль заберут через пару дней, — всё это непременно давило бы на спортсменку. Кроме того, вряд ли воспитанница «Хрустального» испытала бы облегчение, когда из-за её присутствия чиновники запретили бы торжественную церемонию награждения.

На данный момент моральное здоровье Валиевой стоит выше любых титулов, и то, что этот кошмар подходит к концу, вселяет робкую надежду на то, что Камила сможет побороться в дальнейшем за своё чистое имя, доказав, что ей по-прежнему нет равных в мире.

Уже 18 февраля спортсменка отправится в Москву, где её ожидает встреча с родными и близкими. Очень хочется надеяться, что в спокойной обстановке Камила отдохнёт и наберётся сил для продолжения карьеры. В ближайшее время ей снова предстоит пройти через непростое испытание — в Спортивном арбитражном суде Валиева постарается окончательно развеять все сомнения на свой счёт и вернуть заслуженное командное золото не только себе, но и всей сборной России.

Повышение возрастного ценза — спасение Валиевой

Также целью Камилы наверняка является участие в чемпионате мира. Если её допустят до турнира, то фигуристка сможет взять реванш и завершить сезон на высокой ноте. В глобальном смысле это поможет ей правильно настроиться на предстоящий олимпийский цикл, в котором Валиева точно должна принять участие. Причём её позиции не кажутся такими уж шаткими, поскольку пример Анны Щербаковой показывает, что можно выигрывать даже в 18 лет. В Милане спортсменке будет на год больше, но нужно учитывать, что с повышением возрастного ценза так или иначе всем ученицам Этери Тутберидзе придётся адаптироваться к новым правилам.

Камиле играет на руку то, что её не отправят обратно в юниоры и позволят выступать по мастерам, набираясь опыта и авторитета у международных судей. Если Валиевой удастся сохранить хотя бы часть своего технического набора до старта в Италии, то преимущество будет однозначно на её стороне. Артистизм фигуристки никуда не денется, а баллы за компоненты будут расти.

Остаётся лишь надеяться, что после случившегося Камила не перегорит и вернётся на большую сцену более сильной и уверенной в себе, чтобы вновь радовать нас своими восхитительными прокатами.