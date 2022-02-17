На Олимпиаде-2022 в Пекине появились российские флаги

На трибунах олимпийской арены в Пекине появились российские флаги перед выступлением фигуристок на ОИ — 2022. Об этом сообщает "СЭ".

Фото: Natacha Pisarenko/AP Natacha Pisarenko/AP

Сегодня, 17 февраля, спортсменки представят свои произвольные программы. Напомним, что короткая программа в женском фигурном катании завершилась 15 февраля.

Камила Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после первого этапа соревнований. Она набрала 82,16 балла.

На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу и набрала 80,2 балла.

Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова расположилась на четвертой позиции, проигрывая японской фигуристке 5,24 балла.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко высказался о допинговом скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022.