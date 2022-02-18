«Меры могут быть очень строгими»: WADA и Бах выступили по делу Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о том, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) проигнорировал положения антидопингового кодекса при рассмотрении апелляции по делу Камилы Валиевой, а президент МОК Томас Бах заявил о расследовании в отношении окружения российской фигуристки.

Фото: Reuters Reuters

Все только начинается

Видео дня

Провальное четвертое место Камилы Валиевой в личном женском турнире по фигурному катанию никак не остановило ни разговоры вокруг спортсменки (их стало только больше), ни производство по ее делу. Выездная панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отклонила апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на отмену отстранения фигуристки. В результате Валиева смогла выступить в женском личном турнире, где, уверенно выиграв короткую программу, не справилась с давлением в произвольной, показав в ней только пятый результат и став четвертой по сумме программ.

Однако после окончания Олимпийских игр спортсменку, расплакавшуюся прямо на пекинском льду после своей неудачи, все равно ждет разбирательство из-за триметазидина, обнаруженного в сданной ей 9 декабря пробе. Если Валиева будет признана виновной в нарушении антидопинговых правил, ее ждет дисквалификация, а сборная России по фигурному катанию, видимо, лишится золотой медали командного турнира этой Олимпиады, где Камила выступила и в короткой, и в произвольной программах.

"CAS проигнорировал кодекс"

Теперь же появились подробности позиции апеллировавших в CAS из-за снятия временного отстранения россиянки организаций. WADA выступила с официальном заявлением после получения от выездной панели Спортивного арбитражного суда в Лозанне мотивировочной части решения об отклонении апелляции. Во Всемирном антидопинговом агентстве считают, что арбитры CAS проигнорировали положения Всемирного антидопингового кодекса, решив, что временное отстранение не является обязательным для "защищенных лиц", к числу которых относится Валиева, так как ей еще не исполнилось 16 лет.

"Мотивировочная часть решения подтверждает, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) решила проигнорировать четкие и недвусмысленные условия Всемирного антидопингового кодекса, касающиеся критериев отмены обязательного временного отстранения. Фактически, принимая это решение, панель CAS "переписала" кодекс, чтобы сказать, что временные отстранения для "защищенных лиц" теперь рассматриваются как необязательные временные отстранения. Это не то, что говорится в кодексе, не то, что предполагали его составители, и никогда не предлагалось ни одним из заинтересованных сторон WADA во время консультаций по кодексу, - говорится в заявлении. - Это переписывание антидопингового кодекса, что, по-видимому, позволит "защищенным лицам" продолжать соревноваться после положительного результата теста на запрещенные вещества без какого-либо выяснения обстоятельств. Это подрывает целостность спортивных соревнований и уверенность спортсменов в том, что они соревнуются на равных условиях".

Вина РУСАДА

Но это еще не все. WADA также не согласно с аргументом выездной панели CAS о том, что при рассмотрении этого дела апелляционной панелью Спортивного арбитражного суда российская фигуристка могла бы рассчитывать на тот же самый исход и получила бы возможность выступить в личном турнире Олимпиады.

"Во-первых, критерии отмены обязательного временного отстранения не включают в себя критерии предоставления временного судебного решения. Во-вторых, в случае, если WADA (и/или другие организации) решило оспорить решение дисциплинарного комитета РУСАДА в апелляционном отделе CAS, спортсмену не нужно было бы обращаться с просьбой о принятии временных мер, поскольку отстранение уже было бы отменено, - сказано в этой части заявления. - Кроме того, если бы дисциплинарный комитет РУСАДА решил не отменять обязательное временное отстранение, это решение вообще не подлежало бы обжалованию в соответствии с кодексом. Серьезную озабоченность WADA вызывает тот факт, что панель CAS сочла целесообразным отступить от четких положений кодекса после нескольких этапов консультаций с участием всех заинтересованных сторон. Это создает опасный прецедент, который, как надеется и ожидает WADA, будет исправлен на будущих заседаниях панелей CAS".

Ну а главную вину за то, что такая ситуация вообще возникла уже во время Олимпиады Всемирное антидопинговое агентство возлагает на РУСАДА, так как именно оно не отметило пробу Валиевой как приоритетную к анализу после получения информации о вспышке коронавируса в лаборатории Стокгольма, которая и проводила исследование.

Бах против Тутберидзе

Очень подробно по теме Валиевой высказался и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, который фактически на протяжении целого часа отвечал на вопросы исключительно о ситуации вокруг россиянки. Баха спросили даже о том, не связано ли с этой историей его отсутствия на женских соревнованиях по фигурному катанию. Он опроверг этот тезис, отметив, что не был на произвольных программах женского фигурного турнира и в Пхенчхане четыре года назад, и восемь лет назад в Сочи.

"Наше расследование идет дальше, а мы со своей стороны можем предложить ей поддержку, использовать все механизмы, которые есть на Играх. Предлагаем психологическую помощь спортсменам, есть программы Athlete365, которые действуют круглый год, их может использовать любой спортсмен, которому нужна помощь, - рассказал Бах о текущем положении дел. - Мы сотрудничаем с Олимпийским комитетом России (ОКР). Надеюсь, Валиева получит всю помощь, которая ей необходима. Правила защиты устанавливает не МОК, а WADA. Мы пояснили свою позицию по ряду причин. Было бы нецелесообразно, чтобы она продолжала участие в Играх, но мы проиграли в CAS, мы должны были выполнить то решение. Сейчас ведется расследование по окружению спортсменов, которые также должны понести ответственность. Мы надеемся, что будет выяснена полная правда. Люди, которые виновны в этом, будут обвинены в этом и наказаны".

Говоря об окружении Валиевой, глава МОК отметил холодность, с которой спортсменку встретили ее тренеры после неудачи в произвольной программе, фактически кивнув в сторону Этери Тутберидзе.

"Это всегда очень важно, потому что она несовершеннолетняя спортсменка. У меня очень большой опыт. Мне приходилось выслушивать много лжи и оправданий, когда ранее находили допинг. Допинг очень редко принимает просто сам спортсмен, всегда есть какие-то люди среди сопровождающих лиц, которые принимают в этом участие, - подчеркнул Бах. - Роль сопровождающих лиц может быть разной: они могут как помогать, так и содействовать или, может быть, заставлять спортсменов принимать допинг. Проблема заключается в том, что на многих слушаниях спортсмены просто ничего не могли сказать. Я надеюсь, что спортсмены будут открыто об этом рассказывать. Будут показывать пальцем Я видел, как ее встречали самые близкие люди с холодом. Прошли мурашки по коже, мне было холодно смотреть. Вместо того, чтобы приободрить, пытаться помочь ей, вокруг нее была атмосфера холода. Если посмотреть на то, как люди из ее окружениях проявляли себя в жестах, то это были жесты отречения, неприятия, я смотрел по ТВ. Я целый вечер не мог отделаться от этого. Неужели можно быть настолько холодным к спортсменке?"

Бах добавил, что срыв Александры Трусовой, резко оттолкнувшей Тутберидзе после своего второго места и кричавшей, что она ненавидит фигурное катание, только убедил его в верности этого впечатления.

"Когда я прочитал комментарии Трусовой, я подумал, что впечатление, которое сложилось вчера, не было таким уж неправильным. У меня нет уверенности, что ближайшее окружение Камилы заслуживает доверия, в связи с тем, что происходило в прошлом, и в связи с тем, что касается будущего", - сказал Бах.

А на прямой вопрос о возможных санкциях в отношении Тутберидзе высокопоставленный чиновник дал прямой и весьма жесткий ответ:

"Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA. Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими".