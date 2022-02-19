На Олимпиаде приняли решение не в пользу россиянина

Организаторы приняли спорное решение. Шансы Йоханнеса на победу в заключительной гонке Олимпиады сильно выросли.

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Погода на Олимпиаде в Китае продолжает преподносить неприятные сюрпризы участникам. В субботу, 19 февраля на лыжном стадионе в Чжанцзякоу разыгрался настоящий шторм. Очень сильный, порывистый ветер поставил под угрозу проведение мужского марафона – ключевой гонки всего олимпийского турнира, последней битвы Большунова и Клебо в Пекине.

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Учитывая, что до завершения Олимпиады остался один день, перекраивать программу соревнований почти невозможно. У организаторов было три варианта: перенести гонку в течение дня, перенести её на воскресенье и попытаться как-то уместить её с женским марафоном, ну либо кардинальный вариант – просто не проводить марафон на Играх.

Было принято неоднозначное решение. Гонку оставили в субботнем расписании, но сдвинули на час вперёд и сократили дистанцию с 50 до 28 километров. С одной стороны – чтобы дать буре чуть утихнуть, с другой – чтобы лыжники не страдали от низкой температуры вечером.

Это решение, конечно, не оставило команды равнодушным. Всё-таки, такое существенное сокращение дистанции может иметь серьёзное влияние на результат.

«Отрицательно отношусь к решению организаторов. Дистанция на 50 км предполагает работу на выносливость, на терпение. Для всех погода одинаковая, суперэкстремального ничего нет. Это абсолютно неправильный подход. Увеличиваются шансы для тех спортсменов, которые не дистанционщики», – заявил «РИА Новости Спорт» тренер сборной России Юрий Бородавко.

Безусловно, наставник нашей команды рассуждает в глобальном смысле, но с точки зрения локального противостояния лидеров сборных России и Норвегии – Александра Большунова и Йоханнеса Клебо – сокращение дистанции явно на руку последнему. Российский спортсмен от спорного решения организаторов Олимпиады, скорее, страдает.

Конечно, лучший норвежский лыжник уже несколько сезонов не является исключительно спринтером, это в частности показал и марафон на чемпионате мира – 2021, в котором Клебо дотерпел до финиша и в створе столкнулся с Большуновым. Однако нельзя отрицать, что терпеть марафоны ему пока тяжело. На дистанции без малого 30 км ему будет намного комфортнее.

Елена Вяльбе в эфире «Матч ТВ» отметила, что у неё есть информация о том, что Клебо отказывался бежать полноценную дистанцию марафона, но после сокращения — согласился.

«Норвежцы ли продавили? Я не разговаривала с ними. Рейс-директор по этому поводу нам ничего не сообщал, чьё это было желание. Поэтому давайте не будем зря друг на друга наговаривать. В любом случае мы знаем, что Клебо при такой температуре и таком ветре отказался бежать полтинник. Но дистанцию сократили до 28 км. Поэтому он сказал: «Да, я побегу». То есть они уже давали информацию жюри, что он не будет стартовать».

Неужели дистанцию марафона сократили именно после капризов норвежца?

Впрочем, говорить о том, что сокращение дистанции почти вдвое гарантирует норвежцу победу, безусловно, нельзя. Не стоит забывать, что Александр Большунов в первые дни Олимпиады с большим отрывом выиграл скиатлон именно на дистанции 30 км.