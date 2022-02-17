«Здесь просто дно». Россиянка разнесла Олимпиаду-2022

«Вижу, как грустно молодым ребятам на этих Играх, они не видят праздника. И мне грустно. Попросила взять билет на первый же рейс из Пекина, потому что здесь просто дно. Если на стадионе праздничная атмосфера ещё чувствуется, то в остальном… Везде нужно ходить в маске, никого не узнать. В столовой кормят отвратительно. Сидим здесь 23 дня, а еда одна и та же. Сегодня на завтраке не было даже хлеба», – разнесла Ольга атмосферу и организацию.

