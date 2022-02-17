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Олимпиада-2022
1 час назад

«Здесь просто дно». Знаменосец сборной России на эмоциях разнесла атмосферу Олимпиады

Чемпионат.com

Серебряный призёр Сочи-2014 Ольга Фаткулина выдала яркую тираду после неудачного старта.

«Здесь просто дно». Россиянка разнесла Олимпиаду-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня, 17 февраля, конькобежка Ольга Фаткулина заняла 13-е место на дистанции 1000 метров. Олимпиада сложилась для Ольги крайне неудачно. Фаткулиной не удалась даже профильная 500-метровка, на которой в Сочи-2014 она взяла серебро.

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На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине спортсменка вместе с хоккеистом Вадимом Шипачёвым выступила в роли знаменосца российской команды. Фаткулина назвала это событие самым позитивным за всю Олимпиаду. Обо всём, что было дальше, спортсменка рассказывает с явным неудовольствием. Впрочем, расстроили её не только собственные результаты.

«Вижу, как грустно молодым ребятам на этих Играх, они не видят праздника. И мне грустно. Попросила взять билет на первый же рейс из Пекина, потому что здесь просто дно. Если на стадионе праздничная атмосфера ещё чувствуется, то в остальном… Везде нужно ходить в маске, никого не узнать. В столовой кормят отвратительно. Сидим здесь 23 дня, а еда одна и та же. Сегодня на завтраке не было даже хлеба», – разнесла Ольга атмосферу и организацию.

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