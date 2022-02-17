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Олимпиада-2022
1 час назад

На трибунах в Пекине появились российские флаги

Елена Прошина

Перед выступлением фигуристок на ОИ-2022 на трибунах олимпийской арены в Пекине появились российские флаги. Как сообщает «СЭ», триколоры с собой принесли некоторые болельщики.

На трибунах в Пекине появились российские флаги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что сегодня, 17 февраля, спортсменки представят свои произвольные программы. Показ короткой программы состоялся 15 февраля — Камила Валиева взяла первое место, получив за прокат 82,16 балла. Анна Щербакова заняла второе место (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Еще одна россиянка Александра Трусова заняла четвертое место с суммой оценок в 74,60 балла.

Ранее 17 февраля Валиева упала во время исполнения произвольной программы на тренировке. Спортсменка упала с четверного тулупа при исполнении каскада.

На Олимпиаде в Пекине российская сборная выступает под флагом ОКР — из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россиянам временно запрещено выступать под национальным триколором и гимном.

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