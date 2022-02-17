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Олимпиада-2022
1 час назад

Фигуристка Трусова установила исторический рекорд на Олимпиаде-2022

Елена Прошина

Российская фигуристка Александра Трусова стала первой, выполнившей пять четверных прыжков на Олимпиаде; она также установила этим личный рекорд за произвольную программу, пишет “Комсомольская правда”.

Трусова установила исторический рекорд на Олимпиаде-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

17-летняя Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 22 года в Пекине.

Фигуристка выступала под музыку из кинофильма «Круэлла».

Трусова прыгнула четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп (степ-аут), двойной аксель – тройной тулуп (ошибка), четверной лутц – тройной тулуп, четверной лутц (не сделала тройной сальхов в каскаде), тройной лутц – тройной сальхов.

Как пишет “Спорт-Экспресс”, Трусова получила за прокат 177,13 балла, набрав по сумме выступлений 251,73 балла. Российская фигуристка занимает первое промежуточное место. Это ее лучший результат в сезоне.

Валиева стала лидером в короткой программе на Играх в Пекине

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