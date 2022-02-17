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Олимпиада-2022
38 минут назад

Олимпиада-2022: Российские фигуристки принесли России золото и серебро

Елена Прошина

Российские фигуристки завоевали золото и серебро на ОИ-2022

Российские фигуристки принесли России золото и серебро на ОИ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня, 17 февраля, российские фигуристки представили произвольную программу на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

По итогам выступлений Анна Щербакова и Александра Трусова завоевали золото и серебро ОИ-2022. Камила Валиева, допустив несколько грубых ошибок, заняла четвертое место.

Щербакова вышла на лед под 24-м номером с программой, в которую вошли два четверных флипа, один сольный и один в каскаде с тройным тулупом. За выступление фигуристка получила 175,5 балла, что в сложении с итогами короткой программой в общей сумме дало 255,7 балла.

У Трусовой был 22-й номер. Она стала первой женщиной, выполнившей пять квадов на Олимпиаде — флип, сальхов, тулуп в каскаде и два четверных лутца в каскадах. Итоговый балл фигуристки за произвольную программу составил 177,13. По результатам двух выступлений — 251,73 балла.

Валиева получила 25-й номер. В ее заявки присутствовали три четверных (два тулупа, один из которых в каскаде, и сальхов) и тройной аксель. Однако во время выступления фигуристка допустила несколько серьезных ошибок, дважды упав во время проката. За произвольную программу ей поставили 141,93 балла.

Общая сумма баллов составила — 224,09. Таким образом, уступив японке Каори Сакамото 27,64 балла, Валиева стала четвертой.

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