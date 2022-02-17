Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
Олимпиада-2022
21 минуту назад

«После акселя отпустила вообще»: Тутберидзе раскритиковала Валиеву

Елена Прошина

Стали известны первые слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе после неудачного выступления в произвольной программе на Зимних Олимпийских играх в Пекине фигуристки Камилы Валиевой. Их приводит «Чемпионат».

«После акселя отпустила вообще»: Тутберидзе раскритиковала Валиеву
Фото: ТАССТАСС

«После акселя отпустила вообще…», — сказала Тутберидзе.

Напомним, что по итогам произвольной программы на ОИ-2022 золото завоевала российская фигуристка Анна Щербакова, набрав 255,95 балла. Серебро забрала Александра Трусова. У нее 251,73 балла.

Валиева, став лидером короткой программы, провалилась в произвольной — дважды упала во время проката. Ее итоговый балл составил 224,09. Валиева заняла четвертое место на ОИ-2022, уступив японке Каори Сакамото 27,64 балла.

Олимпийская чемпионка ответила на слова Плющенко о завышенных оценках Валиевой

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители