«После акселя отпустила вообще»: Тутберидзе раскритиковала Валиеву

Стали известны первые слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе после неудачного выступления в произвольной программе на Зимних Олимпийских играх в Пекине фигуристки Камилы Валиевой. Их приводит «Чемпионат».
«После акселя отпустила вообще…», — сказала Тутберидзе.
Напомним, что по итогам произвольной программы на ОИ-2022 золото завоевала российская фигуристка Анна Щербакова, набрав 255,95 балла. Серебро забрала Александра Трусова. У нее 251,73 балла.
Валиева, став лидером короткой программы, провалилась в произвольной — дважды упала во время проката. Ее итоговый балл составил 224,09. Валиева заняла четвертое место на ОИ-2022, уступив японке Каори Сакамото 27,64 балла.