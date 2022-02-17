«После акселя отпустила вообще»: Тутберидзе раскритиковала Валиеву

Стали известны первые слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе после неудачного выступления в произвольной программе на Зимних Олимпийских играх в Пекине фигуристки Камилы Валиевой. Их приводит «Чемпионат».

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«После акселя отпустила вообще…», — сказала Тутберидзе.

Напомним, что по итогам произвольной программы на ОИ-2022 золото завоевала российская фигуристка Анна Щербакова, набрав 255,95 балла. Серебро забрала Александра Трусова. У нее 251,73 балла.