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Олимпиада-2022
1 час назад

"Камилу убивали, убивали и убили"

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая заняла четвертое место в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, “убивали, убивали и убили”, пишет News.ru.

"Камилу убивали, убивали и убили"
Фото: ТАССТАСС

“Во-первых, выиграли Олимпийские игры. Вторая — тоже наша девочка. Камила, которую убивали, убивали, убивали, убивали и убили — четвёртая, — сказала Тарасова, комментируя выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой на Играх в Пекине.

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По итогам произвольной программы первое место заняла российская фигуристка Анна Щербакова, она набрала по сумме прокатов 255,95 балла. “Серебро” досталось другой россиянке Александре Трусовой (суммарный результат 251,73 балла). Валиева, которая лидировала в короткой программе, показала результат в 224,09 балла, уступив третье место японке Каори Сакамото. Валиева сделала касание рукой на тройном акселе, степ-аут на четверном тулупе, а также упала с тройного сальхова и с четверного тулупа.

Ранее в ходе Игр в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе на триметазидин, которую 15-летняя Валиева сдала 25 декабря 2021 года. При этом те допинг-пробы, которые фигуристка сдавала на Олимпиаде, были отрицательными. Российское антидопинговое агентство начало расследование в отношении персонала Валиевой. Дело Валиевой рассматривалось в CAS. По итогам заседания ее снова допустили к участию в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

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