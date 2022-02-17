"Камилу убивали, убивали и убили"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая заняла четвертое место в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, “убивали, убивали и убили”, пишет News.ru.

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“Во-первых, выиграли Олимпийские игры. Вторая — тоже наша девочка. Камила, которую убивали, убивали, убивали, убивали и убили — четвёртая, — сказала Тарасова, комментируя выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой на Играх в Пекине.

По итогам произвольной программы первое место заняла российская фигуристка Анна Щербакова, она набрала по сумме прокатов 255,95 балла. “Серебро” досталось другой россиянке Александре Трусовой (суммарный результат 251,73 балла). Валиева, которая лидировала в короткой программе, показала результат в 224,09 балла, уступив третье место японке Каори Сакамото. Валиева сделала касание рукой на тройном акселе, степ-аут на четверном тулупе, а также упала с тройного сальхова и с четверного тулупа.