"Допинговые скандалы - попытка Запада доиграть "холодную войну""

"На самом деле все эти допинговые скандалы, которых становится все больше и больше, это скандалы не спортивные, это попытки исключить Россию из элитного клуба великих держав, доиграть, так сказать, "холодную войну". Мол, красного флага у вас больше нет, блока больше нет и великого спорта тоже нет, а если вы продолжаете соревноваться, мы вас поставим на место другим способом", - заявил он.