Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Американская журналистка обесценила историческое достижение Трусовой

Lenta.ruиещё 2

Американская журналистка Кристин Бреннан в Twitter высказалась о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Американская журналистка обесценила историческое достижение Трусовой
Фото: ТАССТАСС

Бреннан обратила внимание на то, что Трусова второй после американца Нейтана Чена исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе.

«При восхищении выступлением россиянки необходимо упомянуть следующее: она тренируется в том же лагере с тем же тренером, что и Валиева. Этот тренер сейчас находится под следствием», — обесценила достижение Трусовой она.

Ранее 17 февраля Трусова установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Она расположилась на втором месте, набрав 251,73 балла. Другая россиянка Анна Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. Третьей стала японка Каори Сакамото.

"Ненавижу этот спорт": Трусова решила больше никогда не выходить на лед

Трусова первой в истории женского одиночного катания выполнила четверной тулуп в рамках официального соревнования. Также 17-летняя россиянка первой исполнила четверной лутц. На ее счету бронза чемпионата мира и две бронзовых медали первенства Европы.

54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители