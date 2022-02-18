Кабаева увидела заговор в деле Валиевой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева считает, что задержка с проверкой допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой могла быть спланирована, чтобы отобрать золото у российских фигуристов в командном турнире.

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«Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль?», - сказала Кабаева в разговоре с ТАСС.

Также она отметила, что если бы WADA сделала это до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили и команда все равно выиграла бы золотую медаль. Кабаева подчеркнула, что на данный момент уже есть повод передать ее награду второму месту.