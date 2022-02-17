Фигуристка Валиева не примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх - 2022 в Пекине. Об этом сообщается в Telegram-канале "Матч ТВ".

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.