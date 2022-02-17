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Олимпиада-2022
39 минут назад

Фигуристка Валиева не примет участие в показательных выступлениях на ОИ-2022

Газета.Ru

Российская фигуристка Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх - 2022 в Пекине. Об этом сообщается в Telegram-канале "Матч ТВ".

Фигуристка Валиева не примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2022
Фото: ReutersReuters

Валиева по итогам короткой и произвольной программ заняла четвертое место. Олимпийской чемпионкой стала Россиянка Анна Щербакова.

Серебряной медали удостоилась Александра Трусова. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Александра Трусова прокомментировала свою эмоциональную реакцию после оглашения результатов по итогам короткой и произвольной программ.

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