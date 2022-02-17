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Олимпиада-2022
1 час назад

«Cлезы на глазах»: Губерниев оценил результаты российских фигуристок на ОИ-2022

Елена Прошина

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты произвольной программы у женщин на Зимних Олимпийских играх в Пекине. В беседе с «Чемпионатом» он отметил, что радуется победе фигуристок РФ, но «со слезами на глазах».

«Cлезы на глазах»: Губерниев оценил результаты российских фигуристок на ОИ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я радуюсь победе! Но эта спортивная радость со слезами на глазах. Щербакова невероятная, фантастическая Трусова. Валиева все-таки надломилась. Надо засучить рукава и сделать все, чтобы сохранить золото в командном соревновании. Это дело и честь нации! Нужно сделать все», — приводятся в материале слова Губерниева.

По его словам, российские спортсменки пережили сложное испытание. Губерниев отметил, что фигурное катание превращается в клубок противоречий.

«Очень важно обеспечить той же Камиле эти четыре года. Трусову можно понять. Но она серебряный призер Игр — это звучит гордо! Очень за нее переживаю и напишу ей слова поддержки», — добавил Губерниев.

Напомним, что по итогам произвольной программы на ОИ-2022 Щербакова завоевала золото, Трусова забрала серебро. Валиева, став лидером короткой программы, провалилась в произвольной, дважды упав во время проката. В результате фигуристка заняла четвертое место на ОИ-2022, уступив японке Каори Сакамото.

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