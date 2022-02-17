«Cлезы на глазах»: Губерниев оценил результаты российских фигуристок на ОИ-2022

«Я радуюсь победе! Но эта спортивная радость со слезами на глазах. Щербакова невероятная, фантастическая Трусова. Валиева все-таки надломилась. Надо засучить рукава и сделать все, чтобы сохранить золото в командном соревновании. Это дело и честь нации! Нужно сделать все», — приводятся в материале слова Губерниева.