«Cлезы на глазах»: Губерниев оценил результаты российских фигуристок на ОИ-2022

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты произвольной программы у женщин на Зимних Олимпийских играх в Пекине. В беседе с «Чемпионатом» он отметил, что радуется победе фигуристок РФ, но «со слезами на глазах».
«Я радуюсь победе! Но эта спортивная радость со слезами на глазах. Щербакова невероятная, фантастическая Трусова. Валиева все-таки надломилась. Надо засучить рукава и сделать все, чтобы сохранить золото в командном соревновании. Это дело и честь нации! Нужно сделать все», — приводятся в материале слова Губерниева.
По его словам, российские спортсменки пережили сложное испытание. Губерниев отметил, что фигурное катание превращается в клубок противоречий.
«Очень важно обеспечить той же Камиле эти четыре года. Трусову можно понять. Но она серебряный призер Игр — это звучит гордо! Очень за нее переживаю и напишу ей слова поддержки», — добавил Губерниев.
Напомним, что по итогам произвольной программы на ОИ-2022 Щербакова завоевала золото, Трусова забрала серебро. Валиева, став лидером короткой программы, провалилась в произвольной, дважды упав во время проката. В результате фигуристка заняла четвертое место на ОИ-2022, уступив японке Каори Сакамото.