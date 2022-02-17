Американская журналистка обесценила достижение Трусовой на Олимпиаде

«На прошлой неделе Натан Чен исполнил пять квадов. Сегодня вечером Александра Трусова выполнила пять прыжков. Любой, кто восхищается игрой россиянки, должен упомянуть об этом: она тренируется в одном лагере с тем же тренером, что и Камила Валиева. Сейчас этот тренер находится под следствием», - написала Бреннан.