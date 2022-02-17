Американская журналистка обесценила достижение Трусовой на Олимпиаде

Американская журналистка Кристина Бреннан на своей странице в Twitter напомнила, что исполнившая пять кладов на Олимпийских играх в Пекине российская фигуристка Александра Трусова была не первой, кто это сделал.
«На прошлой неделе Натан Чен исполнил пять квадов. Сегодня вечером Александра Трусова выполнила пять прыжков. Любой, кто восхищается игрой россиянки, должен упомянуть об этом: она тренируется в одном лагере с тем же тренером, что и Камила Валиева. Сейчас этот тренер находится под следствием», - написала Бреннан.
Ранее 17-летняя Трусова впервые в женском одиночном катании выполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде.
Суммарно по итогам короткой и произвольной программ Трусова набрала 251,73 балла, заняв второе место. Золото взяла россиянка Анна Щербакова, бронза у японки Каори Сакамото.