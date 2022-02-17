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Олимпиада-2022
1 час назад

Американская журналистка обесценила достижение Трусовой на Олимпиаде

Елена Прошина

Американская журналистка Кристина Бреннан на своей странице в Twitter напомнила, что исполнившая пять кладов на Олимпийских играх в Пекине российская фигуристка Александра Трусова была не первой, кто это сделал.

Американская журналистка обесценила достижение Трусовой на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На прошлой неделе Натан Чен исполнил пять квадов. Сегодня вечером Александра Трусова выполнила пять прыжков. Любой, кто восхищается игрой россиянки, должен упомянуть об этом: она тренируется в одном лагере с тем же тренером, что и Камила Валиева. Сейчас этот тренер находится под следствием», - написала Бреннан.

Ранее 17-летняя Трусова впервые в женском одиночном катании выполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде.

Суммарно по итогам короткой и произвольной программ Трусова набрала 251,73 балла, заняв второе место. Золото взяла россиянка Анна Щербакова, бронза у японки Каори Сакамото.

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