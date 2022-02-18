Кацалапов: американские болельщики уходили с трибун

"Наши девчонки – супермолодцы, мы ими гордимся. Могу сказать еще одно, это только для наших русских болельщиков, я видел своими глазами, как после предпоследней разминки уходили американские болельщики с трибун. Потому что не может никто, они все боятся нас. У нас очень сильная сборная команда", — цитирует Кацалапова "Матч ТВ".