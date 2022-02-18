Кацалапов: американские болельщики уходили с трибун

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал о том, как вели себя американские болельщики перед выходом на лед сильнейшей группы фигуристок во время произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.
"Наши девчонки – супермолодцы, мы ими гордимся. Могу сказать еще одно, это только для наших русских болельщиков, я видел своими глазами, как после предпоследней разминки уходили американские болельщики с трибун. Потому что не может никто, они все боятся нас. У нас очень сильная сборная команда", — цитирует Кацалапова "Матч ТВ".
16 февраля Анна Щербакова стала победителем в личном турнире фигуристок на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одной россиянке – Александре Трусовой. Она впервые в истории фигурного катания исполнила пять четверных прыжков. Бронзовая медаль в активе японской фигуристки Каори Сакамото. Камила Валиева, лидирующая после короткой программы, стала четвертой.
Ранее россияне праздновали победу в командном турнире, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду.
Ранее Бетина Попова заявила, что фигуристке Валиевой потребуется помощь психолога после психологической нагрузки во время Олимпиады в Пекине.