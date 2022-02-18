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Олимпиада-2022
31 минуту назад

В WADA считают доказательства невиновности Валиевой неподтвержденными

Газета.Ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что российская фигуристка Камила Валиева предоставила недостаточно доказательств своей невиновности по делу о применении ею запрещенного вещества триметазидина.

WADA сочло доказательства невиновности Валиевой недостаточными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ с соответствующим заявлением опубликовал Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте.

"Спортсменка не представила независимых или документальных доказательств того, что ее дедушка принимал триметазидин. Не предоставлено доказательств покупки им препарата и рецептов. Нет научных доказательств того, что концентрация обнаруженного в пробе триметазидина может быть случайной", — сказано в пункте 78 документа, предоставленного CAS.

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск 15-летней фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

В личном турнире россиянка стала лишь четвертой, хотя лидировала после короткой программы. На играх в Пекине 15-летняя Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире.

Ранее Наталья Бестемьянова заявила, что произошедшее с Валиевой - это крах всей допинговой системы.

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