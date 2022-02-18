WADA сочло доказательства невиновности Валиевой недостаточными

"Спортсменка не представила независимых или документальных доказательств того, что ее дедушка принимал триметазидин. Не предоставлено доказательств покупки им препарата и рецептов. Нет научных доказательств того, что концентрация обнаруженного в пробе триметазидина может быть случайной", — сказано в пункте 78 документа, предоставленного CAS.