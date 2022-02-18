Медведева посоветовала Валиевой удалить инстаграм

"Камила, я знаю, что ты чувствуешь. Тебе может казаться, что это конец. Нет, это не конец. Я искренне желаю тебе подольше оставаться в спорте. То, что ты сейчас испытываешь, вылечат время и близкие люди рядом. Удали на неделю инстаграм и проведи время с близкими. Впереди еще масса соревнований. Впереди еще вся жизнь", — написала Медведева.