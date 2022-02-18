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Олимпиада-2022
3 часа назад

Президент МОК намекнул на возможную дисквалификацию Тутберидзе

News.ruиещё 7

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил введение самых серьёзных санкций по отношению к российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Функционер рассказал о желании провести полномасштабное расследование положительной допинг-пробы Камилы Валиевой, сообщает «Матч ТВ».

Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA (Всемирному антидопинговому агентству. — NEWS.ru). Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими, — сказал Бах, когда его спросили, должна ли Тутберидзе оставаться в олимпийском спорте.

Ранее глава МОК раскритиковал российских тренеров, которые, по его мнению, весьма холодно встретили 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после её выступления в произвольной программе Олимпиады. Из-за подобного поведения окружения спортсменки он усомнился в её будущем.

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Другая воспитанница Тутберидзе Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла. Камила Валиева стала четвёртой (224,09).

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