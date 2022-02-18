Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA (Всемирному антидопинговому агентству. — NEWS.ru). Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими, — сказал Бах, когда его спросили, должна ли Тутберидзе оставаться в олимпийском спорте.