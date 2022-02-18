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Олимпиада-2022
1 час назад

Тарасова назвала МОК подлецами и мерзавцами за слова Баха о Валиевой

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё мнение насчёт заявлений главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, раскритиковавшего окружение россиянки Камилы Валиевой за холодность.

Тарасова: «В МОК сидят подлецы и мерзавцы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бах во время пресс-конференции критически оценил поведение тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой, осудив их за холодность. Валиева заняла четвёртое место в личном турнире Олимпиады. При этом россиянка выиграла короткую программу.

«Подлецы и мерзавцы в этом МОК сидят. Пускай сначала на себя посмотрят, а не на поведение окружения наших спортсменов», — цитирует Тарасову Sport24.

Ранее в МОК выразили готовность предоставить Валиевой психологическую помощь.

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