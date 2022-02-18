Тарасова: «В МОК сидят подлецы и мерзавцы»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё мнение насчёт заявлений главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, раскритиковавшего окружение россиянки Камилы Валиевой за холодность.
Бах во время пресс-конференции критически оценил поведение тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой, осудив их за холодность. Валиева заняла четвёртое место в личном турнире Олимпиады. При этом россиянка выиграла короткую программу.
«Подлецы и мерзавцы в этом МОК сидят. Пускай сначала на себя посмотрят, а не на поведение окружения наших спортсменов», — цитирует Тарасову Sport24.
Ранее в МОК выразили готовность предоставить Валиевой психологическую помощь.