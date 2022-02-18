Глава МОК оценил будущее Тутберидзе в спорте

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о том, должна ли тренер Этери Тутберидзе оставаться в олимпийском спорте. Как сообщает РИА Новости, расследование действий окружения российской фигуристки Камилы Валиевой в деле о ее положительной допинг-пробе затронет и тренерский штаб.

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«Да, в отношении тренера Валиевой будет расследование, мы полностью доверяем WADA его проведение. Свет на эту ситуацию будет пролит, после чего будут приняты необходимые меры. Самые сильные возможные меры», — сказал глава МОК.

Бах также подчеркнул, что обеспокоен самочувствием Валиевой после выступления и «такого приема тренеров». Ранее он раскритиковал наставников за излишнюю холодность по отношению к спортсменке.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований, однако само расследование дела продолжится уже после Олимпийских игр.

В результате в личном женском турнире золото выиграла Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.