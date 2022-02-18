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Олимпиада-2022
55 минут назад

Глава МОК оценил будущее Тутберидзе в спорте

Елена Прошина

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о том, должна ли тренер Этери Тутберидзе оставаться в олимпийском спорте. Как сообщает РИА Новости, расследование действий окружения российской фигуристки Камилы Валиевой в деле о ее положительной допинг-пробе затронет и тренерский штаб.

Глава МОК оценил будущее Тутберидзе в спорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, в отношении тренера Валиевой будет расследование, мы полностью доверяем WADA его проведение. Свет на эту ситуацию будет пролит, после чего будут приняты необходимые меры. Самые сильные возможные меры», — сказал глава МОК.

Бах также подчеркнул, что обеспокоен самочувствием Валиевой после выступления и «такого приема тренеров». Ранее он раскритиковал наставников за излишнюю холодность по отношению к спортсменке.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований, однако само расследование дела продолжится уже после Олимпийских игр.

В результате в личном женском турнире золото выиграла Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Валиева же из-за волнения совершила ряд ошибок во время произвольной программы, в том числе два падения, и получила лишь четвертое место несмотря на то, что после короткой программы лидировала в турнирной таблице.

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