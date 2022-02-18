Трусова рассказала об отношении к Тутберидзе после Олимпиады

Серебряная призерка Олимпиады в Пекине Александра Трусова заявила, что недовольна своим результатом, но ее отношение к тренеру Этери Тутберидзе не изменилось. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Победительницей ОИ-2022 стала Анна Щербакова. Она находилась на втором месте после короткой программы, в общей сложности набрала 255,95 балла и завоевала золото. При этом за произвольную программу она получила меньше Трусовой - 175,75 балла против 177,13.

Трусова стала первой фигуристкой в истории, выполнившей пять четверных прыжков в одном прокате.

После завершения соревнований в СМИ появилось видео с плачущей Трусовой, на котором она заявила, что «ненавидит этот спорт» и больше не выйдет на лед. Также она не позволила Тутберидзе обнять ее и сказала: «Не надо! Вы все знали! Все знали!».

Позже фигуристка объяснила, что расплакалась, так как три недели находится вдали от мамы и любимых собак. Она подчеркнула, что довольна своими прокатами, но не результатом.

«Я сделала пять четверных. Результат вы видели и сами все знаете. <…> Рада я или расстроена? Очень «рада», - подчеркнула она.

Также Трусова отметила, что не хотела, чтобы ее слезы попали на камеру, и рассказала об отношении к Тутберидзе.