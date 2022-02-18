Трагедия Валиевой, триумф Щербаковой в фотографиях

Женский одиночный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде закончился для России с одной стороны триумфом, с другой — трагедией.
1/16 Камила Валиева и Анна Щербакова после выступлений в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года
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2/16 Александра Трусова и тренер Этери Тутберидзе перед выступлением спортсменки в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года 3/16 Александра Трусова выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года 4/16 Александра Трусова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года
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5/16 Александра Трусова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года 6/16 Анна Щербакова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года 7/16 Анна Щербакова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года
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8/16 Анна Щербакова во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года 9/16 Анна Щербакова после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года 10/16 Камила Валиева и тренер Этери Тутберидзе во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года
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11/16 Камила Валиева во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года 12/16 Камила Валиева во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года 13/16 Камила Валиева во время выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года
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14/16 Камила Валиева после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине во время оглашения оценок, 17 февраля 2022 года 15/16 Анна Щербакова c флагом ОКР, занявшая 1-е место в женском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, 17 февраля 2022 года 16/16 Призеры женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине: российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Александра Трусова - 2-е место, российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Анна Щербакова - 1-е место, Каори Сакамото (Япония) - 3-е место Анна Щербакова и Александра Трусова безошибочно выполнили свои произвольные программы, Александра стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая прыгнула пять четверных прыжков. В итоге, Щербакова стала олимпийской чемпионкой, а Трусова выиграла серебряную медаль.
А вот
Камила Валиева не сумела справиться с колоссальным нервным напряжением, которое испытывала в последние дни из-за допинговой истории.
В своей произвольной программе Валиева допустила много ошибок и с первого места после короткой программы опустилась на четвертое. Таким образом, российские фигуристки не смогли занять весь пьедестал почета.