Российские биатлонистки остались без медалей в масс-старте

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Олимпиада-2022
52 минуты назад

Резцова стала пятой в масс-старте на ОИ, Бреза-Буше выиграла гонку

Чемпионат.comиещё 7

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершился женский биатлонный масс-старт. Заключительную гонку соревнований выиграла француженка Жюстин Бреза-Буше. Она допустила четыре промаха и завершила гонку за 40 минут и 18 секунд.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Серебряную медаль завоевала норвежка Тириль Экхофф. С четырьмя промахами она уступила победительнице 15,3 секунды. Тройку лучших замкнула ещё одна норвежка Марте Рёйселанд. Она допустила четыре промаха и отстала от Бреза-Буше на 34,9 секунды.

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Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова. Она показала пятый результат. Россиянка допустила шесть промахов. Ульяна Нигматуллина стала 17-й, а Ирина Казакевич — 20-й.

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