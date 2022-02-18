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Олимпиада-2022
25 минут назад

В МОК поднимут вопрос об участии несовершеннолетних на Олимпиаде

Елена Прошина

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что необходимо поднять вопрос о возрастном цензе на Олимпийских играх. Ситуация будет тщательно изучена. Об этом сообщает ТАСС.

В МОК поднимут вопрос об участии несовершеннолетних на Олимпиаде
Фото: ReutersReuters

«Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых. Наш исполком начал думать об этом, это требует тщательного обсуждения и консультаций», — сказал Бах.

Глава МОК подчеркнул, что вопрос будет решаться с подключением международных и национальных федераций по видам спорта, а также с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Камила Валиева стала четвертой в личном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх. Она допустила несколько ошибок во время проката произвольной программы, что не позволило ей взойти на пьедестал. Вероятно, на спортсменке сказались нервы из-за пережитого прессинга последних дней.

Фигуристка попала в допинг-скандал из-за обнаруженного в ее пробе запрещенного препарата триметазидина. Камиле 15 лет, она считается защищенной персоной и ее имя не должно было попасть в СМИ, однако произошла утечка информации.

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