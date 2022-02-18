В МОК поднимут вопрос об участии несовершеннолетних на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что необходимо поднять вопрос о возрастном цензе на Олимпийских играх. Ситуация будет тщательно изучена. Об этом сообщает ТАСС.

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«Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых. Наш исполком начал думать об этом, это требует тщательного обсуждения и консультаций», — сказал Бах.

Глава МОК подчеркнул, что вопрос будет решаться с подключением международных и национальных федераций по видам спорта, а также с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Камила Валиева стала четвертой в личном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх. Она допустила несколько ошибок во время проката произвольной программы, что не позволило ей взойти на пьедестал. Вероятно, на спортсменке сказались нервы из-за пережитого прессинга последних дней.