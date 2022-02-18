В МОК поднимут вопрос об участии несовершеннолетних на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что необходимо поднять вопрос о возрастном цензе на Олимпийских играх. Ситуация будет тщательно изучена. Об этом сообщает ТАСС.
«Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых. Наш исполком начал думать об этом, это требует тщательного обсуждения и консультаций», — сказал Бах.
Глава МОК подчеркнул, что вопрос будет решаться с подключением международных и национальных федераций по видам спорта, а также с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Камила Валиева стала четвертой в личном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх. Она допустила несколько ошибок во время проката произвольной программы, что не позволило ей взойти на пьедестал. Вероятно, на спортсменке сказались нервы из-за пережитого прессинга последних дней.
Фигуристка попала в допинг-скандал из-за обнаруженного в ее пробе запрещенного препарата триметазидина. Камиле 15 лет, она считается защищенной персоной и ее имя не должно было попасть в СМИ, однако произошла утечка информации.