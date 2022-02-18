«Русские — худший кошмар»: шведы о полуфинале с РФ

Хоккеисты шведов обещают дать бой, а вот местные СМИ видят в России безоговорочного фаворита.

Фото: NIKOLAY MURATKIN/GETTY IMAGES NIKOLAY MURATKIN/GETTY IMAGES

Уже сегодня, 18 февраля, сборной России по хоккею предстоит сыграть в полуфинале зимней Олимпиады — 2022 в Пекине. За выход в финал чемпионы Пхёнчхана сразятся со шведами, которые на предыдущем этапе всухую разобрались со сборной Канады, отправив в её ворота две шайбы.

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«Здесь каждый хочет победить»

Автором победного гола в четвертьфинале стал форвард Лукас Валльмарк, который делит со словаком Юраем Слафковски первое место в списке лучших снайперов Олимпиады. Валльмарк, который в клубном хоккее защищает цвета ЦСКА, выразил надежду, что у него получится забить и одноклубнику Ивану Федотову: «Не знаю, в чём секрет, что я забиваю в каждом матче на Олимпиаде. У нас играет много классных хоккеистов. Конечно, сегодня нам помог несколько случайный гол, а также тот факт, что у канадцев прошлым вечером был матч. Но в целом мы усердно работаем.

Будет ли для меня особенной встреча со сборной России, учитывая, что там много представителей ЦСКА? У русских хорошая, квалифицированная команда. С некоторыми я периодически переписываюсь, перекидываюсь парой фраз. Но то, что нам предстоит — это совсем другая история. Думаю, эта игра будет весёлой, и мы подойдём к ней в полной боевой готовности. Посмотрим, смогу ли я забить Ивану Федотову. Надеюсь, мне это удастся.

Если президент ЦСКА Игорь Есмантович позвонит и попросит: «Лукас, не забивай нашей команде», что отвечу? Это, конечно, весело, но нам предстоит сыграть в полуфинале Олимпийских игр. Здесь каждый хочет победить».

«Нас ждёт тяжёлый матч»

Другим героем шведов стал ещё один хорошо знакомый российским болельщикам игрок – голкипер Ларс Юханссон, который провёл «сухой» матч. Ларса, как и многих россиян, удивило отсутствие Андрея Кузьменко в составе сборной России: «В полуфинале нас ждёт интересный матч. Знаем, что Россия — сильная команда, у которой хороший микс креативных и силовых игроков. Сейчас мы немного отдохнём и будем готовиться к полуфиналу. Удивлён ли, что Кузьменко не взяли в сборную России? Немного удивлён. Он проводит отличный сезон, мастеровитый форвард, но у России много сильных игроков. Рад, что в следующем матче не сыграю против Кузьменко. В сборной России много игроков ЦСКА, моих бывших партнеров. Нас ждет тяжёлый матч.

Федотов играет очень здорово на этом турнире. Видел первый матч сборной России в Пекине. Федотов — большой и спокойный вратарь, мне нравится его стиль, он выглядит человеком, который никогда не волнуется. Будет интересная дуэль с ним в полуфинале».

«Шведов ожидает главное испытание на турнире»

Шведский портал Hockey Sverige, предваряя завтрашний матч, заявляет, что на «Тре Крунур» будет оказываться гораздо меньше давления, чем на сборную России: «Теперь шведов ожидает главное испытание на турнире – в полуфинале они встретятся со сборной России, которая является одним из главных претендентов на золото.

Теперь то давление, которое было на шведской сборной, исчезает и ложится на плечи россиян, которые будут фаворитами в полуфинале. Как бы то ни было, теперь у «Тре Крунур» есть возможность побороться за медали – именно для этого они и приехали в Пекин».

А вот Aftonbladet ждёт матча с опасением и боязнью: «Швеция вышла в полуфинал Олимпиады после победы со счётом 2:0 в матче с Канадой. И теперь Россия и, вероятно, Финляндия – ожидаемые участники финала Игр. Хорошая новость для сборной Швеции – она никогда не проигрывала в олимпийских полуфиналах. Плохая новость – русские являются худшим кошмаром «Тре Крунур».